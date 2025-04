Arezzo, 3 aprile 2025 – “Trattamenti di precisione con l’ausilio dello smartphone. I risultati del progetto iVine”. È il titolo del convegno – promosso da Cia Toscana - in programma venerdì 4 aprile (ore 9.30) a Marciano della Chiana (Arezzo) alla Tenuta di Cesa – Ente Terre Regionali Toscane (Loc. Cesa, Via Cassia 147).

Durante l’incontro saranno presentati i risultati delle sperimentazioni del progetto iVine nato per testare, validare e collaudare una app per smartphone in grado di facilitare il calcolo dei corretti volumi di acqua da utilizzare per i trattamenti in campo.

Il programma prende il via con i saluti di Luigi Fabbrini, Ente Terre Regionali Toscane; Niccolò Bartoloni, Agrobit srl.

Apertura dei lavori e presentazione del progetto iVine - Le esperienze delle aziende con: Marina Tinacci Mannelli, Azienda Agricola Mulini di Segalari; Alessandro Chellini, Fèlsina; Simone Kartsiotis, Agrobit s.r.l.; Salvatore Filippo Di Gennaro, IBE-CNR; Daniele Sarri, Agrismart-lab, DAGRI, Università di Firenze: “Le potenzialità dell’app iAgro e delle attrezzature Vrt nella difesa in vigneto”; Giuseppe Carella, DAGRI, Università di Firenze: “Applicazioni a rateo variabile per la difesa fitosanitaria della vite in un contesto di cambiamenti climatici”.

A seguire la tavola rotonda, moderata da Lucia Tacconi (Cia Toscana) “Le imprese al centro dell’innovazione Le testimonianze delle imprese innovative”, con la partecipazione di Federico Taddei, presidente Cia Siena, “Il ruolo delle associazioni nella diffusione dell’innovazioni in agricoltura”; Gianfranco Nocentini, Regione Toscana “Sostegni per l’adozione dell’agricoltura di precisione in azienda” e “Networking e collaborazioni”, quindi Giacomo Romualdi, Agricolus - AI4FARM; Silvia Baronti, Progetto B-Wine; Francesco Fedeli, Agrimacchine di Serafini e video testimonianza del Progetto Life VitiCase.

Al termine dei lavori saranno presentati i macchinari utilizzati nelle sperimentazioni presso la Tenuta di Cesa.

Per poter partecipare si raccomanda l’iscrizione on line all’evento: https://tinyurl.com/ivine0404.

Il sito internet del progetto iVine: https://ivine.ciatoscana.eu

Intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana – Sottomisura 16.2