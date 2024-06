Trasporti: con il Gruppo LFI quest’estate si viaggia anche la domenica

Arezzo, 3 giugno 2024 – L’estate 2024 sarà all’insegna del treno, grazie ai nuovi servizi offerti dal Gruppo La Ferroviaria Italiana. Per quattro domeniche, il 16, 23 e 30 giugno e il 7 luglio, ma con la previsione di aumentare ulteriormente il servizio, sarà possibile raggiungere il Casentino e la Valdichiana grazie all’incremento delle corse da Arezzo a Stia e da Arezzo a Sinalunga effettuate dai treni del Trasporto Ferroviario Toscano. Bernardo Mennini, presidente del gruppo LFI e Maurizio Seri, amministratore unico di Trasporto Ferroviario Toscano Spa hanno presentato questa mattina, lunedì 3 giugno, i nuovi servizi, nella stazione di Arezzo Pescaiola. Alla conferenza stampa erano presenti i sindaci e i rappresentanti delle amministrazioni comunali di: Arezzo, Bibbiena, Chiusi della Verna, Civitella in Valdichiana, Foiano della Chiana, Lucignano, Pratovecchio Stia, Capolona, i rappresentanti sindacali e i consiglieri regionali del territorio.

Valdichiana e Casentino a portata di treno, anche la domenica. Le due linee, gestite dal Gruppo LFI, sono attive tutto l’anno dal lunedì al sabato, con numeri importanti che superano i 3500 passeggeri al giorno. Un trend che si mantiene alto anche nei mesi più caldi tanto da puntare a un rafforzamento delle corse con l’inserimento del servizio domenicale.

Gli orari da e verso il Casentino. A partire dal 16 giugno, il treno partirà da Stia alle ore 14.25 con arrivo ad Arezzo alle 15.29 e ripartirà da Arezzo alle 15.39 con arrivo a Stia alle 16.40. La seconda corsa è prevista da Stia alle 16.50 con arrivo ad Arezzo alle 17.57, mentre da Arezzo alle 19.15 e arrivo a Stia alle 20.22.

Gli orari da e verso la Valdichiana. La prima corsa partirà da Sinalunga alle 14.18 con arrivo ad Arezzo alle 15.04, mentre da Arezzo il primo treno parte alle 15.40 con arrivo a Sinalunga alle 16.26. La seconda corsa parte da Sinalunga alla 16.36, con arrivo ad Arezzo alle 17.21 e da Arezzo alle 19.32 e arrivo a Sinalunga alle ore 20.18.

Gruppo LFI e Regione Toscana: una collaborazione fondamentale. “Siamo molto orgogliosi – afferma Bernardo Mennini - di poter incrementare i nostri servizi e offrire ai tanti viaggiatori che ce lo hanno chiesto un’opportunità in più per muoversi in modo sicuro e sostenibile. Voglio sottolineare due aspetti positivi di questo potenziamento delle corse: il primo è il rapporto di sinergia con la Regione che ci consente di poter mettere in campo un servizio in più ai cittadini; il secondo è la diffusione di una cultura del treno che noi consideriamo fondamentale per un concetto di mobilità che vorremmo sempre di più integrato, sicuro e attento all’ambiente. Partiamo dai nostri territori e a piccoli passi cerchiamo di crescere sempre di più in questa direzione”.

Treni sempre più protagonisti. “Quando si investe e si potenzia il servizio ferroviario – sottolinea Maurizio Seri – sono sempre buone notizie, perché trasporto su ferro significa spinta verso l’innovazione e sviluppo di una mobilità meno impattante sul territorio, capace di collegare sempre di più e sempre meglio i nostri centri più interni e decongestionando il traffico sulle strade. I treni di TFT rappresentano, da questo punto di vista, la soluzione migliore per incrementare sempre di più il trasporto su ferro grazie alle loro caratteristiche che li rendono particolarmente adatti a soddisfare diversi tipi di viaggiatori: dal pendolare fino al turista. Lo facciamo con l’attenzione massima in termini di sicurezza per i viaggiatori ed il nostro personale attraverso la vigilanza a bordo treno e da oggi anche riservando posti a sedere, in prossimità della cabina di guida, alle nostre utenti donne”.

Un’attenzione in più per le donne. La sicurezza nei treni è da sempre una priorità del Gruppo LFI. In questa ottica sono stati selezionati, all’interno dei vagoni, 16 posti riservati alla donne in prossimità della cabina di guida così da avere un contatto diretto con il personale viaggiante.

Sguardo già rivolto al Natale. La novità dei treni dell’estate nasce, in parte, anche dalla scommessa dei treni speciali verso la Citta del Natale. Una scommessa vinta che si ripeterà anche per il Natale 2024 con treni sia nella linea della Valdichiana, sia in quella del Casentino. Sono già state individuate le date in cui saranno attivati i treni speciali: l’1, l’8, il 15, il 22 e il 29 dicembre.

Contatti. Per avere informazioni sui servizi dei treni TFT è possibile consultare il sito www.trasportoferroviariotoscano.it oppure chiamare il call center al numero 800 100403, gratuito da rete fissa, e 199 122344 da mobile, al costo del proprio piano tariffario, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17 e il sabato dalle 8 alle 16.