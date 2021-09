San Gimignano (Siena), 3 settembre 2021 – Quella che doveva essere una tranquilla gita in Toscana lungo uno dei percorsi turistici e religiosi più famosi d’Europa, si è trasformata in tragedia. Una ciclista di 51 anni, di nazionalità inglese, è caduta lungo il tratto sangimignanese della Via Francigena, nei pressi della località Molino dei Foci, e nella caduta ha battuto violentemente la testa.

Subito sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto è giunta l’automedica del 118 con il supporto dell’ambulanza della Misericordia di San Gimignano, ed è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso. I sanitari, i medici e i volontari, hanno tentato invano per lungo tempo di rianimare la donna, ma per la cinquantunenne non c’è stato nulla da fare. I medici hanno dovuto constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.

