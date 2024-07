Dopo il weekend al mare tutti fermi in auto: FiPiLi, domenica di rientro con incidenti e code

Firenze, 28 luglio 2024 – Ci risiamo. Dopo il weekend al mare tutti fermi in auto. È un’altra domenica di disagi quella di oggi sulla FiPiLi. Nel pomeriggio, intorno alle ore 17:30 si è verificato un incidente, un doppio tamponamento, tra Pontedera e Montopoli in direzione Firenze. Coinvolti almeno tre veicoli, fortunatamente non dovrebbero esserci feriti gravi. L’incidente ha causato code di oltre tre chilometri verso Firenze. Il traffico, dovuto anche dal rientro, procede molto lentamente. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.

Altre code si segnalano poi tra Empoli ovest e Empoli est a causa dei lavori in corso.

Poco prima intorno alle 16 nel gruppo Facebook ‘I Dannati della FiPiLi’ è stata segnalata un’auto a fuoco in zona Interporto verso Livorno.

“Ogni giorno incidenti e code. Non ne possiamo veramente più”, protesta un automobilista rimasto bloccato nel traffico.