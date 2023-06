Il ponte è finito, traffico sulle strade del rientro. Gli aggiornamenti live: incidente sulla A1

Firenze, 4 giugno 2023 – Finito il ponte del 2 giugno, è tempo di rientri e il traffico è sosteuto sulla rete autostradale toscana, in particolare per chi rientra dalla costa. Traffico sostenuto anche nel tratto fiorentino della A1.

Traffico intenso segnalato all’allacciamento fra l’Aurelia e la A12 e Pisa Centro, su tutta la A11 Firenze-Mare (dove piove vicino a Lucca) in particolare tra Viareggio e Pistoia, sulla A1 tra Impruneta e Barberino. Traffico intenso anche sulla FiPiLi soprattutto nel tratto di Pontedera per un incidente tra Ponsacco e Pontedera e in quello di Empoli per gli ormai famigerati lavori in corso. Incidenti segnalati tra Versilia e Massa verso Genova e tra Altopascio e Chiesina verso Firenze.

INFO SUI TRENI (clicca qui)

A peggiorare le cose ci si è messo anche un incidente in zona Figline-Incisa al chilometro 314 che ha provocato oltre sei chilometri di coda fra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Milano. Non risultano feriti.

Tweets by muoversintoscan