Arezzo, 19 marzo 2025 – Band tutta aretina, ha fatto la storia della musica con la canzone «Vivo per lei». Adesso, gli Oro tornano protagonisti.

È fuori su tutte le piattaforme «Tra Angeli e Demòni», il nuovo singolo degli Oro, inciso nella Casa Circondariale di Foggia, interpretato da Valerio Zelli feat Savino L. e Antonio C. per la Music Records Italy e Maqueta Records presentato in anteprima su Radio Effe. Il brano è nato da un progetto sociale di Valerio Zelli, coautore e interprete del gruppo che ha unito arte e riabilitazione in un laboratorio mettendo a disposizione degli altri la musica e la sua forza nel diventare dono e cura.

Un dono anche per lo stesso artista che, non a caso, con un brano ricco di significati traccia con indelebile certezza quale sia la sua attitudine a lasciare il segno con le sue canzoni. Tra Angeli e Demòni attraverso il canto, ha dato modo ai detenuti di esplorare le proprie emozioni, superare barriere culturali e caratteriali, coltivando la speranza di nuove prospettive future.

La voce, intesa come strumento di espressione e libertà, è divenuta strumento per stimolare un cambiamento personale auspicando un reinserimento positivo nel tessuto sociale: «Oltre quelle mura, il tempo si dilata, si aliena l’esistenza. Il laboratorio ha lasciato entrare un nuovo spiraglio di luce, di speranza che quel tempo, lontano dagli affetti, una piccola scintilla per dare senso a quel tempo apparentemente inutile, di non vita. È il mio grazie alla vita: credo di essere una persona strafortunata, mi posso annoiare dove voglio. Ho imparato tra quelle mura, oltre quelle porte chiuse, a dare il giusto valore alla libertà, apprezzandola in ogni sua piega. Sono cresciuto molto e, grazie a questa esperienza, ho riflettuto ed imparato a dare peso e valore alle parole, alla dignità, alla fatica di recuperare per sé stesso e per la famiglia che, in qualche modo, fa la galera anche da fuori. Ho scritto il brano - conclude Zelli - ascoltando le loro storie, entrando nel loro mondo e mettendomi nei panni di uno di loro, domandandomi cosa avrei da dare, senza patetismi o cose scontate. Ho cercato di raccontare quello che si vive dentro, facendo i conti con sé stessi».

Un lavoro importante realizzato grazie alla collaborazione con la polizia penitenziaria e la manovalanza di tanti detenuti per realizzare una stanza di incisione che ha dato al brano una profondità speciale raccontata con un toccante docu-clip. Nella speranza che Tra Angeli e Demòni possa essere ispirazione per progetti futuri, un terzo del ricavato a un’Associazione che si occupa di detenuti meno abbienti.