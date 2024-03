Telecamera con vista. La magia della Toscana per il cinema e le serie tv

Firenze, 17 marzo 2024 - Margherita Hack andata in scena nei giorni scorsi in Rai e raccontata nei set allestiti la primavera scorsa a Pistoia, Prato e Firenze. Qualcosa di importante bolle in pentola per il centenario pucciniano con un copione che resta ancora top secret. Il 2024 potrebbe portare una grande fiction sul maestro ambientata a Viareggio e Lucca. Ma il prodotto televisivo o cinematografico oltre che essere un’operazione culturale è anche economica. Una sorta di effetto cineturismo che genera investimenti di enti pubblici e privati su storie che sono un pretesto per parlare e soprattutto far vedere territori. Un dato che riguarda il 2015 (ma a distanza di tempo i numeri sono ancora più consistenti) fa capire bene di cosa si parli. In quell’anno il cineturismo in Italia se si considerano film e fiction ha generato un fatturato di 11 miliardi compreso naturalmente l’indotto.

E un viaggiatore su tre è condizionato nella sua scelta vacanziera dai territori che ammira sul grande o sul piccolo schermo. Basta vedere cosa è successo per la Basilicata (in particolare Matera) con ‘Imma Tataranni’, e la vetrina che hanno avuto Piemonte con ‘Cuori’, Fiumicino e il Lazio grazie a ‘Blanca’ di Canale 5, Makari (Rai) per S.Vito Lo Capo in Sicilia, per non parlare nel passato dell’Umbria con ‘Carabinieri’, la Sicilia per Montalbano, Napoli e la Campania per ‘Un posto al sole’.

Quest’anno ci sarà l’uscita della serie tv ‘Disclaimer’ girata a Forte dei Marmi e in Versilia dal premio Oscar e pietrasantino di adozione Alfonso Cuaron per Apple Tv+. Cate Blanchett e Kevin Kline tra i protagonisti di questo thriller tratto da un best seller famoso in tutto il mondo. Toscana in generale un set naturale per produzioni Tv e cinematografiche di grandissimo livello.

La terza serie de ‘L’Amica geniale’ coprodotta da Raifiction, Hbo, Wildside, Apartment e Fandango è stata girata tra Firenze e Viareggio. A Orbetello e Ansedonia ci sono state nel 2022 le riprese di ‘A casa tutti bene’ la serie Tv per Sky diretta da Gabriele Muccino.

‘Fosca Innocenti’ , la serie diretta da Fabrizio Costa e prodotta da Banijay Studios Italy per Mediaset, è stata realizzata ad Arezzo. Nel cast Vanessa Incontrada, Francesco Arca e Cecilia Dazi. I gettonatissimi ‘Delitti del Barlume’, la serie prodotta da Palomar per Sky Cinema con la regia di Roan Johnson, sono sempre ambientati nello scenario elbano di Marciana Marina.

Rimanendo sempre nel campo della serie tv per Netflix ‘From scratch’ con la regia di Nzingha Stewart ha avuto come location il centro storico fiorentino. Nel cast Zoe Saldana. E’ uscito in febbraio al cinema e sarà presto su Rai1 il docufilm sulla vita di Sergio Bernardini prodotto dal figlio Mario Bernardini insieme a LuxVide per Raifiction. Sarà un successo come quello ottenuto dal docufilm sulla vita di Giorgio Gaber girato a Milano ma anche a Viareggio e Camaiore che ha superato il 10 per cento di pubblico al video.

Tante le location toscane scelte: Dolce&Gabbana (Montepulciano), Lamborghini (Livorno, Bolgheri), Ducati (Siena e Grosseto), Fiat Chrysler (Volterra), Ermanno Scervino (Castello di Sammezzano, Reggello), Diadora e Wella (Spiagge Bianche di Rosignano), Vodafone (Livorno).