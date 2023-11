L’alluvione flagella la Toscana: tre morti

Rosignano, 2 novembre 2023 – Il dramma dell’alluvione che ha colpito la Toscana nella giornata del 2 novembre conta, purtroppo, anche tre vittime. Si tratta di un uomo di 85 anni deceduto nella sua abitazione di Montemurlo (Prato) e di un’anziana ospite di una Rsa di Rosignano. La terza è una persona che è stata anch’essa trovata senza vita a Montemurlo.

L’85enne di Montemurlo, Alfio Ciolini, è stato ucciso dall’acqua esondata dal torrente Bagnolo che ha invaso la sua casa. L’anziano non è riuscito a raggiungere il piano superiore mentre l'acqua saliva di livello.

L'altra vittima è stata registrata a Rosignano, in provincia di Livorno, all'interno di una residenza sanitaria per anziani, invasa da acqua e fango. Sono state portate in salvo 22 persone, ma una donna non ce l'ha fatta.