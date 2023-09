Test Epatite C: da ottobre ancora più presidi, sedi mobili ed eventi singoli

Firenze, 25 settembre 2023 – Si ampliano le possibilità di partecipare allo screening gratuito sull’epatite C.

Nuove sedi e date per singoli eventi si aggiungono, da ottobre, a quelle già note. Nel complesso, saranno più di 100 – tra punti di accesso ed appuntamenti, – i luoghi in cui poter andare per fare il test. Come ricorda l’Asl Toscana centro, i controlli del programma promosso dalla Regione Toscana coprono a tappeto i comuni della Toscana centro.

Consultando il sito dell’Azienda sanitaria o la pagina della Regione Toscana dedicata all’epatite C ( https ://www.regione.toscana.it/-/testiamoci-per-l-epatite -c) , i cittadini nati tra il 1969 e il 1989 potranno trovare la sede più comoda dove andare.

A ottobre crescono anche le sedi mobili e i singoli eventi per dare a tutti la possibilità di partecipare. Le sedi sono state rese disponibili in modo capillare nei presidi Asl della Toscana centro e presso le associazioni (CRI, Misericordie, R.A.MI, ANPAS, Fratellanza Popolare di Peretola, Fondazione Pas, Auxilium, Humanray, Croce Verde).

Empolese Valdarno

A Empoli e nell’empolese le sedi sono a Certaldo (Casa della Comunità piazza dei Macelli, 2° e 4° mercoledì del mese dalle 14.30 alle 17.30 e Viale Matteotti 23/a 2 ottobre dalle 16 alle 18 e 16 ottobre dalle 16 alle 18); a Castelfiorentino (presso la Casa della Salute in via Pavese, il giovedì dalle 9 alle 12); a Cerreto Guidi (Casa della Salute in via dei Fossi, il 1° e 3° mercoledì del mese 14.30-17.30); due sono le sedi a Empoli (presso il presidio Asl in via dei Cappuccini il sabato dalle 9 alle 12 e presso RAMI in via Cavour 43/b dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 11); presidi per lo screening anche a Montelupo Fiorentino (presso la sede di Anpas via Caverni 20, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle ore 10) Montespertoli (presso la sede di Anpas in via del Risorgimento 46nei giorni lunedì mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 9.30) Vinci (presso la sede di Misericordia in via Matteotti, 24 nel giorno 28 ottobre dalle ore 8 alle ore 12) .

Provincia di Pisa

Due le sedi a Castelfranco di Sotto (presso il presidio in via 2 giugno, 37 il 1° e il 3° lunedì del mese dalle ore 14.30 alle ore 17 e in Via dei Mille 1 il martedì dalle ore 17 alle ore 19 e il venerdì dalle ore 10 alle 12). Sette le sedi a San Miniato (Casa della salute – Via Torta, 100 2° e 4° lunedì del mese 14:30-17:00, presso la sede di Misericordia in Piazza Capoquadri - Loc. La Scala il giorno 14 ottobre dalle 08.30 alle 10.00, presso la sede di Misericordia Piazza Turati, 1 - Loc. Isola il giorno 14 ottobre dalle 10.30 alle 11:30, presso la sede di Misericordia in Via San Michele, 2 – Roffia il giorno 14 ottobre dalle 12 alle 13, presso la sede di Misericordia Via 24 Maggio 15 v- Loc. La Serra il giorno 28 ottobre dalle 9 alle 10, presso la sede di Misericordia in Piazza del Campo Sportivo (Via Zara) – Corazzano il giorno 28 ottobre dalle 10.30 alle 11.30, presso la sede di Misericordia in Piazza 1 Maggio – Balconevisi il giorno 28 ottobre dalle 12 alle 13).

A Santa Croce Sull'Arno (presso il presidio in Via Mainardi 2 il martedì dalle 9 alle 12)

Firenze e provincia

Sedi per il test a Firenze città, nella zona fiorentina nord ovest, nella zona fiorentina sud est e nel Mugello.

Nel Valdarno le sedi sono a Figline e Incisa Valdarno (presidio Asl in via da Verrazzano il 1° venerdì del mese dalle 14 alle 17, già attivo) mentre in via Fabbrini presso l’Associazione della Misericordia si terranno i due eventi singoli il 5 e il 12 ottobre dalle 14 alle 20; a Reggello presso il presidio Asl di piazza 4 Novembre (4° venerdì del mese dalle 14 alle 17, già attivo) e a Rignano sull’Arno presso il presidio Asl di piazza dei Martiri (1° lunedì del mese dalle 14 alle 17, già attivo). A Rufina dal 9 ottobre la sede è presso il presidio Asl in via Bonanni (2° lunedì del mese 14.00-17.00).

Nel Mugello nei presidi Asl di Barberino in viale 1° maggio il 1° lunedì del mese dalle 14 alle 17 (già attivo) e l’11 e il 25 ottobre due eventi singoli dalle 9 alle 13 presso la Misericordia in Corso Bartolomeo Corsini; dall’8 ottobre a Dicomanocon postazione mobile in piazza della Repubblica dalle 15 alle 17; sempre a Dicomano dal 25 ottobre presso la sede della Misericordia in piazza della Repubblica, si terrà l’evento singolo dalle 14 alle 18; la sede già attiva a Dicomano è presso il presidio Asl di piazza della Repubblica il 2° lunedì del mese dalle 14 alle 17; a Borgo San Lorenzo già attive le sedi presso Associazione Auxilium (viale 4 novembre il lunedì e martedì e il venerdì e sabato dalle 8 alle 10) e presso la Misericordia (piazza Dante, il giovedì dalle 17 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 11.30); previsto anche l’evento singolo il 14 ottobre presso la Misericordia in via Giotto dalle 8 alle 14; a Palazzuolo sul Senio (presidio Asl in via dell’Abete il 4° lunedì del mese dalle 14 alle 17, già attivo); a Firenzuola (presidio Asl in via Riobarondoli il 3° lunedì del mese dalle 14 alle 17, già attivo). A Firenzuola è previsto anche l’evento singolo il 28 ottobre dalle 14 alle 18 presso la sede della Misericordia. Altre sedi a Pontassieve, Marradi, Londa, Pelago, Scarperia e San Piero, Vicchio.

A Firenze città le sedi sono 11, dislocate fra Firenze centro (anche in Oltrarno in Borgo San Frediano presso la sede CRI dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.30, già attivo) e nei quartieri periferici, al presidio Asl di Camerata – Piazzuola (il 3° mercoledì del mese dalle 14 alle 17 con inizio 20 settembre) e anche in via Camerata 10 (sede CRI dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 10.30, già attivo). A Firenze in via del Sansovino è previsto un evento singolo il 20 ottobre presso la sede di Rami dalle 14 alle 18.

Nella zona fiorentina nord ovest sedi a Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Lastra a Signa, Signa e Scandicci; a Vaglia il 18 ottobre dalle 10 alle 12 è previsto un evento singolo presso la sede della Misericordia in piazza delle Scuole; a Calenzano il 17 ottobre dalle 9 alle 13 e il 24 ottobre dalle 10 alle 13 evento singolo presso la sede della Misericordia in via Brunelleschi; nella fiorentina sud est Fiesole (evento singolo il 26 ottobre dalle 9 alle 13 presso la sede della Misericordia in via Marini), Bagno a Ripoli (qui 4 sedi, presso Anpas di via Spinello Aretino e di via Longo, presso CRI di via Fratelli Orsi e presso R.A.MI di via Montisoni), Barberino Tavarnelle, San Casciano, Greve, Impruneta.

Pistoia e provincia

Anche per il mese di ottobre nell'area pistoiese restano 12 le sedi dove sarà possibile effettuare lo screening gratuito per l'Epatite C individuate nelle Case della Salute, nei presidi socio-sanitari e presso le Associazioni della Croce Rossa, di Anpas, e Confraternita Misericordia. A Montecatini Terme presso la sede della Misericordia in piazza del Popolo sono previsti anche due eventi singoli il 7 e il 21 ottobre dalle 10 alle 12.

Nella zona diretto della Valdinievole sono le seguenti: nei presidi della ASL a Larciano (1° e 3° mercoledì del mese 14:30-17:00); Massa e Cozzile presso la Casa della Salute in via 1° Maggio (2° e 4°mercoledì del mese 14:30-17:00) e anche presso la Pubblica Assistenza (in via Calderaio, il sabato dalle 8 alle 16) e Pescia presso il presidio Asl di via Cesare Battisti (1° e 3° lunedì del mese dalle 9.30 alle 12.30); nella sede di Anpas a Montecatini Terme (dal lunedì al sabato dalle 15 alle 18), presso la Confraternita Misericordia a Uzzano (lunedì e venerdì dalle 10 alle 10.30) e a Monsummano presso la sede CRI (lunedì e giovedì dalle 16 alle 19).

Per quanto riguarda la zona distretto pistoiese: nei presidi della ASL a Quarrata (il lunedì dalle 14.30 alle 17.30) e a San Marcello-Piteglio presso la sede Asl (venerdì dalle 9 alle 12), nella sede di Anpas a Montale (sabato 8.00-10.00) e a Pistoia sia presso la Croce Rossa (martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 14) che presso la Confraternita Misericordia (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 11).

Prato e provincia

A Prato centro 14 presidi presso le sedi Asl, ANPAS, CRI, RAMI nello specifico:

- in via Cilianuzzo, 77 - mart e giov dalle 9.00 alle 11.00;

- in via Fosso del Masi, 10 - lun, merc e sab dalle 7 alle 9.30;

- in piazza della Vittoria, 8 a San Giorgio - mart, giov e ven dalle 7 alle 9.30;

- in via Virginia Frosini, 2 in località Casale Tobbiana - dal lun al sab dalle 7.30 alle 9.30;

- in via Cantagallo, 221 - mart, giov e sab dalle 7.30 alle 9.30;

- in via Costa, 62 - dal lun al sab dalle 7.30 alle 9.30;

- in via Mazzei, 5 - dal lun al ven dalle 7.30-9.30;

- in via Braga, 205 - lun, mart, ven dalle 7.30 alle 9.30;

- in via Montalese, 358 a Maliseti - lun e merc dalle 8.00 alle 9.00;

- in via Saffi, 18 in località Iolo - dal lun al sabato (eccetto martedì) dalle 8.00 alle 9.00;

- in via Viottolo Mezzana, 85 - dal lun al ven dalle 8.00 alle 9.00;

- in via Galcianese, 17/2 - mart, giov, sab dalle 8.00 alle 9.00;

- in via delle Pleiadi, 47 - lun, merc, ven dalle 8.00-9.00;

- in via Ferrucci, 55 - lun e ven dalle 14.00 alle 16.00.

Alle sedi su Prato si aggiungono le sedi di:

- Carmignano presso la Casa della Salute in via Redi, 72 - il 2° e 4° giovedì del mese dalle 14.30 alle 17.00;

- Montemurlo in via Mons. Contardi, 13 - martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.00 alle 9.00;

- Poggio a Caiano presso la Casa della Salute in via Giotto, 1 - il 2° e 4° lunedì del mese dalle 14.30 alle 17.00;

- Vaiano in via Val Bisenzio, 205/b - il 3° mercoledì del mese dalle 14.30 alle 17.30;

- Vernio in via Livio Becheroni angolo Caduti della Direttissima - il 3° giovedì del mese dalle 14.30 alle 17.30.