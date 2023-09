TestiamoCi per l’epatite C, lo screening gratuito arriva a Terranuova per il Perdono

Arezzo, 20 settembre 2023 – Durante il Perdono di Terranuova, da sabato 23 a lunedì 25 settembre, (dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18) sarà presente la postazione TestiamoCi, lo screening gratuito per i nati dal 1969 al 1989. Si tratta del programma di screening sull’epatite C, infezione del fegato provocata da un virus che si trasmette mediante contatto con sangue infetto.

Dall’epatite C oggi si può guarire, per farlo però è necessario diagnosticarla in tempo: l’infezione infatti spesso decorre senza sintomi, ma col tempo può diventare cronica ed evolvere in forme molto gravi e progressive che vanno dalla cirrosi al cancro al fegato.

“Invitiamo i cittadini a cogliere l’occasione per testarsi vista l’opportunità promossa da Regione Toscana che ha lanciato il programma di screening – ha commentato la direttrice della Zona Distretto del Valdarno Stefania Magi.

Il test dura pochi minuti e non sono necessarie indicazioni particolari per il suo svolgimento perché consiste nel prelievo di una goccia di sangue capillare per la ricerca degli anticorpi anti epatite C.

Viene analizzato in tempo reale e il risultato comunicato subito. É una semplice azione di prevenzione significativa per la tutela della salute individuale e collettiva, con l’obiettivo finale di eradicare il virus.

Se diagnosticata precocemente, le possibilità di guarigione sono molto elevate grazie ai farmaci che oggi disponibili vengono somministrati per via orale. Ringraziamo il Comune di Terranuova e le associazioni per aver incluso nel programma della festività del Perdono la possibilità di effettuare i test”.

La campagna, promossa durante la Fiera del Perdono dall’Usl Toscana Sudest, riguarda tutti i nati tra il 1969 e il 1989 (circa 920 mila persone tra 34 e 54 anni), fascia di età individuata dal Ministero della salute. Se hai fra 34 e 54 anni accedi allo screening gratuito per l’epatite C. Lo screening è gratuito e non è necessario il pagamento del ticket.

Perché aderire allo screening? Per rilevare un’infezione da HCV ancora non diagnosticata. Perché esiste un trattamento farmacologico precoce e altamente efficace. Per prevenire nuove infezioni, impedendo la circolazione del virus HCV. In cosa consiste lo screening? Il test di screening si esegue in pochi minuti e non sono necessarie indicazioni particolari per il suo svolgimento.

Il test utilizzato, comunemente conosciuto come “pungidito”, consiste nel prelievo di una goccia di sangue capillare per la ricerca degli anticorpi anti-HCV. Il campione di sangue viene analizzato in tempo reale ed il risultato è comunicato in pochi minuti e viene rilasciato anche in forma cartacea.

Dove fare il test? Alla postazione ubicata sul viale Europa, all’altezza del distributore Esso, grazie alla collaborazione della Venerabile Misericordia di Terranuova Bracciolini e al coordinamento aretino.