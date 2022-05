Terremoto Firenze, nessun danno ma tanta paura: oltre 200 telefonate in dieci minuti

Firenze, 13 maggio 2022 - Tanta paura ma nessun danno dopo la scossa di terremoto di giovedì sera con epicentro a Impruneta. Il sindaco di Firenze e della Città Metropolitana Dario Nardella ha fatto il punto della situazione con i responsabili della Protezione civile metropolitana Leonardo Ermini e comunale e con il comandante dei vigili del fuoco Gennaro Tornatore. Dai sopralluoghi effettuati, spiega Nardella, non sono risultati danni a persone e cose in tutto il territorio metropolitano. Sono in corso verifiche su due segnalazioni di crepe. Vi è stata solo molta paura, come dimostrano i dati della centrale 112, che ha ricevuto 220 chiamate in 10 minuti, 350 in totale dopo 40 minuti. La scossa è stata sentita distintamente perché non è avvenuta in profondità.

Ai principali musei di Firenze al momento non si registrano danni. Verifiche sono state attivate da parte dei musei del Bargello, della Galleria dell'Accademia, degli Uffizi, della Direzione regionale dei musei e dei civici ma non sono pervenute segnalazioni. Nessun danno nemmeno al complesso monumentale della Cattedrale di Firenze. E' quanto evidenzia l'Opera del Duomo, dopo i primi sopralluoghi effettuati nelle strutture. "Sono in corso di verifica i dati rilevati dal sistema elettronico di monitoraggio strutturale installato sulla Cupola del Brunelleschi e sul resto del complesso monumentale. I primi dati raccolti non hanno evidenziano delle variazioni nei valori rilevati rispetto al periodo precedente", si spiega

Leggi anche:

La gente sui social, "Sensazione orrenda" - Lo sciame sismico va avanti da giorni

Il video