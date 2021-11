Livorno, 20 novembre 2021 - Tre scosse di terremoto sono state registrate questa mattina dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) sulla costa livornese, con epicentro poco al largo di Livorno. Le tre scosse, molto ravvicinate, sono state avvertite dai sismografi alle 6,21, alle 2,24 e alle 6,25. La prima è stata la più forte, con magnitudo 3.5, a 13 chilometri di profondità: è quella che è stata avvertita distintamente dalla popolazione.

Più leggere le due scosse successive (2.0 e 2.1) ma più superficiali, con profondità rispettivamente di 6 e 5 chilometri.

Al momento non risultano danni a persone o cose.

Il Comune chiude le scuole

Anche se non risultano danni, in via precauzionale le scuole di ogni ordine e grado oggi resteranno chiuse "per valutare eventuali criticità nelle strutture"; è quanto comunica la Protezione Civile del Comune.

IN AGGIORNAMENTO