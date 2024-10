Arezzo, 28 ottobre 2024 – Tempo di elezioni in casa Csi Arezzo. È in programma per sabato 30 novembre l’Assemblea Ordinaria Elettiva per rinnovare il consiglio direttivo del Comitato aretino per il quadriennio 2024 – 2028 e il Presidente che guiderà il Csi. L’evento si terrà al “San Domenico Village” in via del Balilla, 11, e sarà aperto alle votazioni di affiliati e tesserati. Ha già annunciato la sua ricandidatura l’attuale Presidente del Centro Sportivo Italiano – Comitato di Arezzo, Lorenzo Bernardini: “La scelta di ricandidarmi è data dalla voglia di poter portare avanti il Comitato cercando di confermare gli obiettivi importantissimo ad oggi raggiunti, dai numeri alle attività proposte, ma anche dalla speranza di poter coinvolgere sempre più giovani all’interno della nostra associazione, in modo da poter, un giorno, cedergli giustamente il passo”. Prosegue Bernardini parlando del progetto proposto verso il prossimo quadriennio: “I prossimi 4 anni saranno di conferme ma anche di novità, che da subito potremo vedere, come i focal point, posizionati nel territorio e pronti a rispondere alle esigenze delle società sportive ma non solo. Credo che avvicinarsi ai luoghi in cui lo sport viene praticato, sia il miglior modo per supportarlo. Poi ci sono gli oratori: vorremmo sempre più entrare nel vivo delle loro iniziative. Il Giubileo metterà il Csi al centro dello sport, con formazione ed educazione. Parallelamente stiamo sviluppando ancora di più i nostri legami con le parrocchie. Un altro obiettivo che abbiamo è quello di avvicinarci a tutti coloro che vivono delle difficoltà quotidiane; fare quindi in modo che lo sport sia uno strumento utile per aspetti della salute mentale, fisica, ma soprattutto di aggregazione e risposta per un bisogno necessario nella società di oggi. A rinforzo di questo aspetto, abbiamo già annunciato nelle settimane scorse l'ingresso di nuove forze a supporto del Comitato. Infine, la proposta sportiva per le nostre affiliate, che accompagneremo come valore aggiunto ai loro eventi in un supporto fattivo, giuridico, fiscale e appunto sportivo. Il Consiglio direttivo sarà pronto e operativo, unito negli intenti e negli ideali per diventare, presto, una squadra”.