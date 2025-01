Come fa la telecamera anti infrazioni a scovare chi usa il cellulare alla guida

Agliana (Pistoia), 24 gennaio 2025 – Ad aiutare la Polizia Municipale di Agliana a scovare chi guida controllando al contempo il cellulare sarà, manco a dirlo, l’intelligenza artificiale. Tra i molteplici campi che l’Ai sta rivoluzionando c’è anche quello del controllo delle infrazioni al codice della strada.

L’occhio elettronico intelligente infatti, opportunamente “allenato” dalla casa costruttrice, sarà in grado di capire se l’automobilista che sta riprendendo si sta comportando male alla guida. Ovvero se sta compiendo una delle infrazioni al Codice della strada che più preoccupa perché causa di molti incidenti: armeggiare con il cellulare mentre si è al volante può essere particolarmente pericoloso per la sicurezza dei pedoni e degli altri automoibilisti.

Il dispositivo, che il Comune di Agliana è riuscito ad avere a un buon prezzo dando indietro all’azienda un autovelox che già aveva, è particolarmente all’avanguardia. E sono poche le città che al momento lo utilizzano.

Una volta accertata l’infrazione, l’occhio della telecamera invierà le foto a un tablet in dotazione all’agente di Polizia Municipale che si sistema “a valle” rispetto al punto dell’infrazione per poi fermare l’automobilista. Un particolare importante, e che la stessa Municipale sottolinea, è che solo se la pattuglia sarà presente con il posto di blocco il sistema sarà attivo. Quando la pattuglia non ci sarà l’occhio elettronico non sarà al lavoro.

Quello che la stessa Municipale di Agliana vuole sottolinare è che “questa telecamera intelligente non vuole essere un sistema per incassare soldi dalle multe. Lo scopo è quello di sensibilizzare sul tema della sicurezza in strada”. Tema sempre attuale.