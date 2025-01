Arezzo, 31 gennaio 2025 – Tanti: export al top, pronti ad accelerare su formazione professionale, lotta alla dispersione scolastica, ricerca e infrastrutture

“Impresa e lavoro al centro delle politiche di coesione sociale.

Il 2025 sarà l'anno strategico per consolidare il rapporto con scuole e università”

“Arezzo è nella top ten delle province italiane per le esportazioni e certo la città di Arezzo per raggiungere questo “risultato” ha dato un contributo decisivo grazie al traino dal settore orafo, ma anche al rinnovato rafforzamento del settore manifatturiero nel suo complesso. E' un bene che dobbiamo capitalizzare attraverso tre linee strategiche che in questi anni abbiamo definito. La prima: creare forti alleanze con le scuole per mettere al centro il tema della formazione e della lotta alla dispersione scolastica. Su questo tema sono già definiti due strumenti operativi: l'Osservatorio scolastico e il progetto di un Ufficio studi presso la Fondazione Arezzo Comunità. Due “termometri” per dare indicazioni forti nella costruzione di percorsi di alleanza tra studenti, scuole, imprese, territorio.

La seconda: il sempre più stretto rapporto con l'Università di Siena e la rinnovata armonia nel Polo Universitario aretino. Oggi Arezzo è nelle condizioni di essere una città dove la ricerca si unisce alla produzione creando opportunità e dando al tessuto produttivo strumenti di eccellenza e di competizione. La terza: la battaglia per le infrastrutture come sempre più essenziali ed irrinunciabili a partire dalla stazione AV a Rigutino, superando l'errore marchiano di Creti, e facendo “squadra” come territorio. Il futuro delle politiche di coesione sociale passa in particolare dalla capacità di sostenere le politiche del lavoro e di mantenere alta la nostra forza produttiva. Consapevoli di questo, subito dopo la pandemia la Giunta Ghinelli ha messo in atto azioni concrete per accompagnare, sostenere, facilitare la crescita economica e lo sviluppo della nostra città guardando ai prossimi anni.

Il 2025 sarà quindi l'anno nel quale gli strumenti costruiti, in collaborazione con tante altre istituzioni, saranno messi in campo in maniera operativa e fattiva perchè per noi il punto non è godersi un bel risultato ma creare tutti insieme le condizioni per sostenere le imprese, creare lavoro, garantire coesione sociale facendo sì che un risultato eccellente duri nel tempo”.