Svi festeggia 25 anni di innovazione e successo

Arezzo, 18 dicembre 2024 – La SVI S.p.A., azienda leader nella produzione di mezzi d’opera ferroviari, celebra le sue "nozze d’argento" con un grande evento presso lo stabilimento di Lucignano in programma venerdì 20 dicembre. I 25 anni di attività saranno festeggiati con un programma ricco di appuntamenti, pensati per coinvolgere tutte le componenti aziendali e accogliere le autorità territoriali, i dipendenti con i loro familiari e i fornitori esterni, che hanno contribuito al successo dell'azienda.

Fondata nel 1999 a Città di Castello (PG) da Ivano Sambuchi e Mauro Vannoni, la SVI ha saputo distinguersi fin da subito per innovazione e qualità. In un mercato in forte crescita, grazie allo sviluppo della rete ferroviaria europea ad alta velocità, l’azienda è diventata un punto di riferimento nel settore, evolvendosi fino a gestire l’intero ciclo produttivo di mezzi d’opera ferroviari, per l’Italia e l’estero.

Nel 2016, la SVI ha inaugurato il moderno stabilimento di Lucignano, raccordato alla rete ferroviaria nazionale, un impianto che incarna la visione tecnologica e sostenibile dell’azienda. Nel 2022, la struttura è stata ampliata fino a raggiungere 18.000 m² di superficie coperta su un'area totale di 220.000 m², con binari di sosta, ampi piazzali e un impianto fotovoltaico che garantisce il fabbisogno energetico dello stabilimento in ottica "green".

Il programma della giornata prevede l’accoglienza degli ospiti alle ore 12:30, seguita dal saluto del Consiglio di Amministrazione alle 13:00. Dopo il pranzo conviviale, che si terrà dalle 13:30 alle 15:00, spazio all’intrattenimento fino alle 17:30. La giornata si concluderà con uno spettacolo pirotecnico alle 17:30 e il ringraziamento finale con la consegna di gadget celebrativi.

L’amministratore delegato Mauro Vannoni ha sottolineato: "In questi 25 anni abbiamo costruito qualcosa di importante, grazie a tutti coloro che a vario titolo ci hanno dato fiducia. Questo anniversario è per noi l’occasione di celebrare il traguardo raggiunto, ma anche di guardare con entusiasmo, determinazione e fiducia al futuro."

Ivano Sambuchi, cofondatore e socio storico: "La flessibilità, l’innovazione e l’attenzione all’ambiente che ci ospita, sono sempre stati nel nostro DNA. Siamo orgogliosi di celebrare qui, nel nostro moderno stabilimento cuore pulsante dell’azienda, i festeggiamenti per questo importante traguardo."

L’evento del 20 dicembre sarà un momento non solo per ripercorrere il passato e lo sviluppo dell’azienda, ma anche per guardare al futuro di una realtà industriale che continua a crescere e innovare nel settore dei mezzi d’opera ferroviari e non solo.