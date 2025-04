Amanda Knox nella band musicale ‘Tutti condannati ingiustamente’

Firenze, 9 aprile 2025 – Non smette di far parlare di sé Amanda Knox, che si è esibita negli Usa con una band musicale dal titolo più che eloquente: “Tutti condannati ingiustamente”.

La Knox ha passato quasi quattro anni in cella per l'omicidio a Perugia di Meredith Kercher, prima di essere poi scarcerata e quindi definitivamente assolta per il delitto nei confronti del quale si è sempre proclamata innocente.

foto di GianCarlo Belfiore Pg 26-3-11 Processo omicidio Meredith Kercher Amanda Knox in tribunale

“Sono nella Exoneree Band. Siamo stati tutti condannati ingiustamente, con più di 100 anni di prigionia ingiusta tra noi”, ha detto lei stessa in un commento al video pubblicato sui suoi social.

"Lo scorso weekend - ha aggiunto, – abbiamo suonato all'Innocence Network Conference e siamo stati fortunati ad essere raggiunti da Mike McCready PJ dei Pearl Jam. Lui e sua moglie Ashley sono grandi sostenitori!”. E ancora: “Abbiamo suonato alcune canzoni originali, poi anche delle cover, includendo Black del Pearl Jam. Ho anche cantato I will survive”. “Una dedica particolare? Abbiamo dedicato le canzoni alla nostra comunità di persone ingiustamente accusate”, ha proseguito.