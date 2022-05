Strage dei Georgofili, il dovere di ricordare

Firenze, 26 maggio 2022 - Fece il giro del mondo. Una poesia semplice come sono i sentimenti dei bambini. Autentici, immediati, senza pregiudizi. Nadia Nencioni oggi avrebbe 37 anni, avrebbe una famiglia, figli e un compagno. Probabilmente. Avrebbe il suo armadio di esperienza e il suo cassetto di sogni, ancora da vivere. Non c'è più da 29 anni, da quella notte indimenticabile nel centro storico di Firenze. Accanto alla Grande Bellezza degli Uffizi e all'autorevolezza di Palazzo Vecchio. Nadia morì nell'attentato dei Georgofili con la sorellina Caterina di due mesi, con babbo e mamma. Pochi giorni prima aveva scritto poche parole e aveva disegnato un sole un po' malinconico su un foglio del suo quaderno. Il pomeriggio se ne va Il Tramonto si avvicina, un momento stupendo il sole sta andando via (a letto) è già sera tutto è finito. La famiglia Nencioni non ha più visto quel sole, Firenze inginocchiata per una notte in quel cratere di via Lambertesca ha trovato la forza di rialzarsi e di sfidare a testa alta la Mafia. Arrivata all'improvviso in una notte profumata di maggio nel cuore della città. Sì, sono passati 29 anni. Ma chi ha Firenze nel cuore non dimentica. La memoria 29 anni fa la strage dei Georgofili. Il tritolo. Il boato. La Torre che crolla, la vita si spezza. Il fumo e le macerie. Era il 27 maggio: le 1.04. Firenze si trovò in un battibaleno nel mezzo di una guerra, feroce, iniziata l'anno prima con l'uccisione dei magistrati Falcone e Borsellino, e nel mezzo di una trattativa tra Mafia e Stato. Fu una strage: morirono Angela Fiume e Fabrizio Nencioni, lei custode dell'Accademia e lui ispettore dei vigili urbani, morirono le loro figlie Nadia e Caterina, morì lo studente universitario fuori sede, di Sarzana, Dario ...