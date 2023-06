Strage di Viareggio, i familiari davanti al Tribunale di Firenze: “Qui il fascicolo è stato cinque mesi in un cassetto. Perchè?”

Firenze, 29 giugno 2023 - Stanno protestando di fronte al Palazzo di giustizia con, al collo, le gigantografie dei loro cari scomparsi per la strage di Viareggio.

Era la notte del 29 giugno 2009: alle 23,48, un treno merci in transito per Viareggio deragliò ed una cisterna piena di gpl causò un incendio violentissimo, per il quale sono morte 32 persone.

Ecco, i familiari delle vittime, nel giorno dell’anniversario della strage, si sono dati appuntamento a Firenze, davanti al tribunale, per chiedere conto del ritardo con cui gli atti del processo di appello bis sono arrivati in Cassazione. Era maggio, ovvero cinque mesi dopo il termine per il deposito dei ricorsi scattato a metà dicembre scorso. “E solo per le nostre, forti pressioni”, dicono i familiari. Che aggiungono: “Questo vuol dire che l’ex ad delle Ferrovie, qualora venga confermata la condanna nel corso del processo che si aprirà il 29 novembre, non sarà chiamato a scontare neppure un giorno di carcere, dato che a fine ottobre farà 70 anni”, schiumano rabbia i familiari.

“Qui il fascicolo sulla strage di Viareggio è stato cinque mesi chiuso in un cassetto - accusa Daniela Rombi, madre di una vittima della strage di Viareggio del 29 giugno 2009 e presidente dell'associazione dei familiari delle vittime "Il mondo che vorrei" -. Non possiamo accettare la motivazione della carenza di personale. Non è crollata una tettoia: sono morte 32 persone, tra indicibili sofferenze. Dobbiamo sapere la verità. Perchè avete tenuto chiuso il fascicolo per così tanto tempo? Per l’appunto il 29 ottobre Mauro Moretti farà 70 anni. Sapevamo che sarebbe stato fatto di tutto affinché non facesse neanche un giorno di galera…..”.

"14 anni fa avveniva la strage dell'incidente ferroviario di Viareggio, un dramma che portò via trentadue persone e fermò l'Italia intera. Incontrerò presto i familiari delle vittime che, ancora oggi, chiedono Giustizia". Lo scrive su twitter il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.