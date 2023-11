Alluvione in Toscana, si ferma tutto il calcio dilettantistico e giovanile

Firenze, 3 novembre 2023 – Non c’è stata altra scelta che fermarsi. La scelta migliore in un contesto grave come quello dato dai danni per il maltempo che ha flagellato la Toscana.

Il calcio dilettantistico dice stop in tutta la regione per il weekend 4-5 novembre. Non si giocheranno partite dall’Eccellenza in giù. Fermo anche tutto il settore giovanile. Impossibile giocare, tra i danni che hanno subito diversi comuni e la difficoltà degli spostamenti con le frane e gli allagamenti che hanno interrotto diverse strade.

“Il consiglio di presidenza del comitato regionale toscano dilettanti – si legge – supportato dal parere positivo di tutti i consiglieri regionali e delegati provinciali, considerati gli accadimenti di ieri sera, lo stato di emergenza decretato in tutta la nostra regione ed il peggioramento delle previsioni meteorologiche delle prossime ore, unitamente alla volontà di manifestare solidarietà, vicinanza e rispetto nei confronti delle comunità colpite, ritiene doveroso ed opportuno sospendere tutta l’attività regionale e provinciale dilettantistica e giovanile di questo fine settimana”.

Il consiglio ha poi deciso che recupererà le gare durante la pausa natalizia del weekend 23 e 24 dicembre, ultima data utile prima dell’inizio del girone.

