Occhi puntati al cielo in Toscana: arrivano le stelle cadenti d'autunno

Firenze, 21 ottobre 2024 - Le stelle cadenti d’autunno sono pronte a dare spettacolo anche in Toscana. Occhi e binocoli puntati al cielo dunque, perché l'appuntamento è questa notte. Nel cielo sono di scena le Orionidi, meteore 'figlie' della cometa di Halley e visibili fino al 23 ottobre. Le Orionidi prendono il nome dalla costellazione di Orione, che ospita il radiante dello sciame, ossia il punto celeste da cui prospetticamente queste meteore sembrano scaturire. In quanto all'origine, queste meteore sono legate alla cometa di Halley che ha lasciato una nube di detriti lungo la sua orbita, e quando la Terra la attraversa si accende la pioggia relativa di meteore. Durante il picco se ne possono vedere una ventina all'ora e appaiono come guizzi di luce particolarmente veloci. Per vederle è sempre consigliabile recarsi in aree prive di inquinamento luminoso.