Statua di Benigni ripulita dal Comune

Arezzo, 12 novembre 2024 – Mentre gli operai del comune ripulivano la statua raffigurante Roberto Benigni imbrattata nei giorni scorsi il sindaco Mario Agnelli ha sporto denuncia contro ignoti per il deplorevole gesto.

“Tra l'indifferenza generale ho appreso che da alcune settimane a questa parte il monumento dedicato a Roberto Benigni nel Parco della Creatività di Manciano è stato nuovamente imbrattato” – afferma il sindaco Agnelli che continua – “Già di per sé imbrattare beni immobili è un reato perseguibile con la reclusione fino a due anni o con una multa fino a diecimila euro se recidivi, farlo ispirandosi ad ogni tipo di estremismo politico è assolutamente deplorevole. Agli uomini dell'Ufficio Tecnico il compito di ripulire il monumento con conseguente costo per la comunità, per quanto mi riguarda ho invece presentato una denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica”.

Da parte delle Forze dell’Ordine supportati anche dal circuito delle telecamere sono in atto le indagini per individuare l’autore o il gruppo di persone che hanno imbrattato la statua.