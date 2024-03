Spray urticante sull’autobus. Aria irrespirabile, servizio interrotto

Piombino, 29 marzo 2024 – Atti vandalici sul bus e spray urticante a bordo: Autolinee Toscane scrive alle scuole e alle istituzioni. At informa che si stanno verificando episodi di vandalismo sulla linea che parte poco dopo le 13 dalla Scuola media di via Togliatti a Piombino e va verso Gagno Ovest.

"In particolare, il 23 marzo, dopo l’uscita da scuola, alcuni giovani hanno spruzzato spray urticante all’interno del bus Tpl mettendo a rischio l’incolumità gli altri utenti e all’autista - spiega At - il servizio è stato interrotto perché l’aria all’interno del bus era irrespirabile, e l’autista ha dovuto fermare il mezzo per aprire le porte così da far circolare l’aria all’interno e disperdere il gas urticante. Solo successivamente il servizio è potuto continuare e arrivare a destinazione". Autolinee Toscane, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine del grave episodio, informa che "metterà a disposizione degli inquirenti le immagini registrate a bordo del bus dal proprio sistema di videosorveglianza. Infatti - spiega - non è il primo caso del genere che si verifica su questa corsa e sempre all’uscita da scuola". Per mettere fine a questi atti illegali Autolinee Toscane ha, tramite lettera, chiesto l’intervento, oltreché delle istituzioni preposte, anche delle scuole interessate e della direzione scolastica della provincia di Livorno.

In particolare, "è stato chiesto ai dirigenti scolastici di far presente a insegnanti, personale non docente, studenti e loro familiari, che sulle linee che vengono normalmente utilizzate dagli studenti all’ingresso e uscita da scuola, verranno intensificati i controlli per verificare che non si tengano comportamenti illegali e violenti e, se sarà il caso, eventualmente per denunciare immediatamente alle autorità competenti in materia penale e civile chi si renda colpevole di tali comportamenti. È infatti opportuno ricordare che nel caso in cui il servizio di Trasporto pubblico locale su gomma fosse reso impossibile a seguito di comportamenti illeciti da parte di alcuno, questi sarebbe perseguibile per interruzione di pubblico servizio, un reato penale".

Autolinee Toscane, inoltre, ha espresso ai dirigenti scolastici "la piena disponibilità a progettare e svolgere assieme alle istituzioni scolastiche, agli insegnanti, al personale non-docente ed alle famiglie tutte le azioni che possano risultare utili a far comprendere agli studenti il dovere civico di tenere comportamenti rispettosi degli altri utenti del Tpl, delle persone che col proprio lavoro garantiscono un servizio pubblico a vantaggio di tutta la comunità, e dei beni pubblici".