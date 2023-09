20 settembre 2023, buon compleanno a Sophia Loren: 89 anni per la diva più amata

Firenze, 20 settembre 2023 - Buon compleanno Sophia Loren. L'attrice, nata a Pozzuoli il 20 settembre 1934, compie oggi 89 anni. Tra le decine di premi può vantare due Oscar e cinque Golden Globe, tra cui quelli alla carriera, e poi un Grammy Award, la Coppa Volpi a Venezia, il Prix d'interprétation féminine a Cannes, un Bafta, 10 David di Donatello e tre Nastri d'argento, l'Orso d'oro e il Leone d'oro alla carriera. Nel 1999, l'American Film Institute ha inserito la Loren al ventunesimo posto tra le più grandi star della storia del cinema. Fra le 25 attrici della classifica la Loren è l'unica ancora in vita. Nessuna attrice italiana ha mai raggiunto una così solida e duratura popolarità internazionale. Risiede da decenni a Ginevra in una villa sul lago dove ha abitato con il marito Carlo Ponti, storico produttore cinematografico scomparso nel 2007. Nella sua lunga carriera Sophia Loren viene ricordata per le interpretazioni magnetiche e sorprendenti, ma anche per le numerose collaborazioni con i più talentuosi attori di fama internazionale e i grandi maestri del cinema. Tra questi ultimi Vittorio De Sica che l'ha diretta in numerosi capolavori: dalle commedie, in coppia con Marcello Mastroianni, come "Matrimonio all'italiana", tratta da un'opera di Eduardo De Filippo e, "Ieri, oggi e domani", premiata con l'Oscar come miglior film straniero, ai celebri melodrammi come "I Girasoli", sceneggiato da Cesare Zavattini e Tonino Guerra e, "Il Viaggio", con Richard Burton.

Nasce oggi Mia Martini nata il 20 settembre del 1947 a Bagnara calabra. La sua è stata una delle voci migliori della canzone italiana. Ha detto: “Mi piacciono le cose reali, le cose vere, odio il conformismo e tutto quello che può essere ipocrisia”.