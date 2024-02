Arezzo, 14 febbraio 2024 – Sono tutti positivi i fattori della produzione della Cortona Sviluppo. La società pubblica del Comune di Cortona ha approvato il bilancio 2023 e tutti i numeri indicano una crescita. Rispetto al 2022 aumentano quasi del 50% i ricavi del Centro convegni Sant’Agostino (+328mila euro), cresce anche il mattatoio: da 860mila euro del 2022 a oltre un milione nel 2023. Pressoché stabili anche i ricavi dei servizi istituzionali, ovvero affissioni e cimiteriali.

Complessivamente i ricavi si attestano a oltre 2 milioni e 154mila euro, rispetto al milione e 650mila dell’anno precedente. A far salire gli introiti del settore dedicato a fiere e convegni c’è la novità Cortona Comics e la crescita complessiva del numero delle manifestazioni organizzate nella struttura di via Guelfa. Rispetto alle 22mila presenze del 2019, l’anno scorso si è chiuso con quasi 28500 presenze, superando il 2022 di oltre 7mila unità. Se si considerano anche le attività basate a Sant’Agostino, ma con palcoscenici e sedi distaccate, si possono annoverare ulteriori 21mila presenze. Da segnalare anche l’aumento dei giorni di occupazione delle sale, fattore determinante nell’exploit dei risultati che ha raggiunto quota 688, rispetto a 276 del 2019.

Restano segnate dalle limitazioni della pandemia le annate 2020/21, quando comunque l’Amministrazione comunale ha mantenuto importanti manifestazioni in calendario, una su tutte la Cortonantiquaria. Nel 2023 hanno contribuito al successo di presenze, oltre al festival del fumetto e al concerto organizzato allo stadio Santi Tiezzi, la nuova formula della Mostra interprovinciale del Vitellone di razza Chianina e le altre manifestazioni di concerti e spettacoli, oltre alla Cortonantiquaria. Riguardo il mattatoio comunale è risultata vincente la scelta di intraprendere la macellazione e commercializzazione della selvaggina.

Cortona Sviluppo grazie all’opera di investimenti ha potenziato la struttura del sezionamento del mattatoio che consente di fornire maggiori servizi. Inoltre, attraverso proprie risorse ha avviato l’ammodernamento degli impianti e delle attrezzature all’interno del centro convegni per circa 60mila euro. Altro aspetto è la campagna delle assunzioni con tre nuove unità di personale e una di prossimo inserimento che porteranno il numero di dipendenti a 16.

«La scelta azzeccata del passaggio all’amministratore unico ha portato risultati ottimi - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - i primi segnali li abbiamo subito notati nel 2022 e sono chiari ed apprezzabili ancora di più per il 2023. Cortona Sviluppo incrementa i ricavi, eroga più servizi, investe, è un’azienda vera che dà risposte alla cittadinanza ed alle imprese. Grazie agli investimenti ed alle scelte è migliorato il mattatoio, c’è un maggior tasso di utilizzo delle sale dei convegni. Al di là dei compiti principali, l’impegno della società e di tutti i suoi lavoratori è stato fondamentale anche per alcune novità, fuori dagli ambienti consueti: penso alla nuova veste della Mostra del Vitellone e penso all’esperienza del Comics e del concerto allo stadio con Tananai. Un plauso al presidente Fabio Procacci e a tutti i dipendenti. L’occasione di questo bilancio mi è utile anche per ricordare come chi ha criticato gli investimenti per il mattatoio si sia sbagliato, siamo passati a oltre 2 milioni di fatturato e con il bilancio in utile».

«Sono orgoglioso dei risultati e dei lavoratori della Cortona Sviluppo - dichiara l’amministratore unico Fabio Procacci - perché è grazie a loro che è stato possibile realizzare questi progressi, risultati che ci hanno consentito di investire risorse proprie per continuare a migliorare l’offerta di servizi verso tutti gli ambiti della nostra attività e di dare vita ad un festival che è stato ideato con energie interne».