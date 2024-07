Arezzo, 23 luglio 2024 – Sono scaduti ieri alle 12.00 i termini per la presentazione del bozzetto relativo alla realizzazione dell’impugnatura della Lancia d'Oro da assegnare al Quartiere vincitore della 146esima edizione della Giostra del Saracino in programma il prossimo 1° settembre e dedicata alla ricorrenza degli 800 anni delle Stimmate di San Francesco. Sono 27 i progetti pervenuti all’amministrazione comunale, anche da fuori Arezzo. Nelle prossime settimane la Commissione giudicatrice, selezionerà tra le opere presentate, il bozzetto vincitore dal quale il Maestro intagliatore Francesco Conti realizzerà il trofeo che i quattro quartieri si contenderanno in Piazza Grande.