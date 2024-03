9 marzo 2006, quando la sonda Cassini scoprì un oceano ‘alieno’ di acqua salata

Firenze, 9 marzo 2024 – È cosa nota che esista dell’acqua sulla Luna, ma sotto forma di ghiaccio, così come su Marte, ma sotto il polo sud. Gli scienziati hanno scoperto che una delle lune di Giove, chiamata Europa, è addirittura totalmente ghiacciata. Fin qui, nulla di strano. La scoperta fatta però il 9 marzo del 2006 ha invece lasciato a bocca aperta anche gli esperti, che si sono trovati di fronte addirittura ad un ‘oceano alieno’. La sonda Cassini, dopo diversi sorvoli di un satellite di Saturno, sesto per dimensione e di nome Encelado, notarono nella regione del polo sud, qualcosa di molto insolito: un pennacchio ricco di acqua fuoriuscire dalla superficie. Questa scoperta e la presenza di fuoriuscite di calore dall'interno non facevano altro che indicare che Encelado è geologicamente ancora attivo. Ma c’è di più. Da tempo si ritiene che sotto la superficie ghiacciata di Encelado ci sia un grande oceano di acqua liquida in cui esistano tutte le condizioni e gli ingredienti necessari a ospitare la vita, un'ipotesi avvalorata soprattutto dai dati ottenuti dai passaggi ravvicinati di Cassini, che ha potuto attraversare i pennacchi di vapore dei geyser, a 50 km dalla superficie. Geyser che porterebbero in superficie acqua proveniente proprio dell'oceano nascosto. Cassini non ha solo scoperto la presenza di un oceano sotto la crosta ghiacciata di Encelado, alimentato da un'intensa attività idrotermale. Ha anche rilevato acqua salata nell'oceano, continente molecole organiche. Ma come giustificare la presenza di questo enorme calore sotto la superficie? Secondo lo studio coordinato da Gael Choblet, il calore è generato dall'attrito delle maree all'interno del nucleo roccioso non consolidato e permeabile di Encelado. Il continuo attrito dell'acqua sul nucleo libera energia, generando un fortissimo calore con temperature superiori a circa 90 gradi. Le osservazioni della sonda Cassini hanno già portato alla scoperta di molti ‘mattoni’ della vita all'interno dei geyser di ghiaccio e vapore acqueo che fuoriescono dall’oceano di acqua salata. Il fosforo non era tra quelli, almeno all’inizio. Nel 2022 alcuni risultati hanno invece indicato che in particolare l’ortofosfato, una forma elettricamente carica del fosforo che è coinvolta in molte reazioni biologiche sulla Terra, si troverebbe in abbondanza su Encelado, in concentrazioni simili o anche superiori a quelle degli oceani del nostro pianeta. E recentemente sono state scoperte anche nuove molecole organiche, come etanolo e acetilene, nei geyser di Encelado. Prende dunque sempre più corpo l’ipotesi che quell’oceano alieno potrebbe ospitare forme di vita. Nasce oggi Umberto Saba nato il 9 marzo del 1883 a Trieste. Il suo ‘Canzoniere’ affida a forme cantabili le inquietudini di una sensibilità divisa fra ‘estraneità’ e ‘partecipazione’. Ha scritto: “Orologi. Il tempo è rotondo; ritorna in se stesso. L'uso, ultimamente invalso di dare agli orologi forma quadrata, triangolare, ottagonale, è uno dei tanti piccoli indizi dello smarrimento dei nostri giorni”.