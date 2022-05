Studenti a confronto con le personalità religiose: a Firenze l'evento su società inclusiva

Firenze, 30 maggio 2022 - Un incontro tra studenti e personalità religiose, con l'obiettivo di far capire l'importanza di una società inclusiva, in un momento in cui in Europa è in corso un conflitto. L'evento “Formare per conoscere, conoscere per convivere. Religioni e cittadinanza”, promosso dall'Istituto Sangalli all'auditorium dell'Innovation Center della Fondazione CR Firenze, conclude un percorso triennale che ha visto come protagonisti i più giovani.

I ragazzi delle scuole oggi sono entrati in contatto con le cosiddette minoranze, in un evento unico nel suo genere. “Abbiamo pensato ad una formula nuova di contaminazione per mettere in scena e in relazione diversi testimonial che, oltre a raccontarsi, condivideranno tempo insieme per creare uno spazio di dialogo e conoscenza”, ha affermato Maurizio Sangalli, presidente dell'Istituto omonimo. Secondo Izzedin Elzir, Imam della comunità islamica di Firenze, il fine di questo percorso “è di avere sempre di più una società inclusiva”. L'Imam ha anche evidenziato la necessità di avere una guida religiosa “che comprenda la nostra realtà e che possa agire in maniera equilibrata”.

In un momento in cui di equilibrio, appunto, c'è ben poco. Ricco il parterre di ospiti in un dibattito moderato da Bernard Dika: il presidente dell'Unione delle comunità islamiche d'Italia Yassine Lafram e il presidente dell'Associazione italiana Imam e Guide Religiose Aboulkheir Breigheche, il direttore della Fondazione CR Firenze Gabriele Gori, l'assessore regionale all'istruzione Alessandra Nardini, gli assessori comunali Sara Funaro (con delega all'educazione) e Alessandro Martini (rapporti con la confessioni religiose). Martini ha evidenziato che “si tratta di un'esperienza da approfondire: il tema del dialogo e dell'interazione tra le molteplici espressioni va analizzato, compreso. Solo attraverso questo avremo un futuro per tutti”.