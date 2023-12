Soci e Bibbiena, si è concluso il lotto autunnale delle asfaltature per il 2023

Arezzo, 5 dicembre 2023 – Si è concluso il lotto autunnale delle asfaltature per il 2023.

Si tratta di via del Ponte a Soci, un tratto fondamentale per la cittadella scolastica e il centro sportivo del paese, un contesto ad alta intensità di traffico.

I lavori di questo secondo lotto di asfaltature 2023 ha interessato anche un pezzo importante della strada del piccolo borgo di Banzena.

In questi due lavori di grande importanza per le comunità coinvolte sono stati investiti 150mila euro.

Caporali conclude dicendo: “La conclusione di questi lavori ci rende particolarmente soddisfatti perché in un caso si tratta di un luogo di grande pressione in termini di traffico – quello di Soci - e dall’altro di una delle nostre frazioni. In quest’ultimo caso abbiamo voluto rispondere direttamente a una richiesta della popolazione”.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Come ogni anno cerchiamo di attivare su due lotti di asfaltature il nostro sforzo progettuale ed economico, ascoltando le necessità della popolazione e facendo sopralluoghi mirati sul territorio monitorando i luoghi che hanno maggiori necessità sia legate all’usura sia legate ovviamente alla mole di traffico e utilizzo. A Soci abbiamo concluso una completa riqualificazione dei marciapiedi e delle asfaltature di via del Ponte proprio perché si tratta di un luogo molto sensibile che si immette sulla cittadella scolastica che comprende le scuole di tutto l’istituto comprensivo. Il lotto del tratto di Banzena ci permette di dare maggiore confort ai cittadini che vivono in quella frazione. Adesso per completare tutto il tratto mancano pochi metri”.

Caporali conclude: “Nel primo lotto di lavori del 2023 abbiamo terminato via del Palazzetto a Bibbiena, un luogo che necessitava di un intervento corposo di riqualificazione generale comprese le asfaltature. In questo secondo lotto abbiamo fatto Soci con via del Ponte e via Togliatti e Banzena, mentre nel 2024 ci concentreremo interamente su Bibbiena”.