Sindaco di Sansepolcro, il Cordoglio per Checcaglini

Arezzo, 29 marzo 2025 – “Con Mario se ne va un pezzo importante della storia dell’imprenditoria a Sansepolcro e un fulgido esempio di operosità”. Così il sindaco Fabrizio Innocenti in merito alla scomparsa di Mario Checcaglini. Negli anni ’60 del secolo scorso aveva creato un’azienda di impianti elettrici, cresciuta e diventata presto punto di riferimento del settore, lasciata in eredità alla figlia Nicoletta, al genero Claudio e ai nipoti. Nominato Cavaliere del Lavoro, Mario Checcaglini era stato poi tra i fondatori di Confartigianato in Valtiberina. “Una vita dedicata al lavoro” prosegue il sindaco Innocenti “ma anche una persona cordiale e affabile, stimata e apprezzata da tutta Sansepolcro. Ai suoi familiari le condoglianze della nostra Amministrazione e di un’intera comunità”.