“Siete stati più bravi di me”, ricettatore si complimenta con la polizia

Arezzo, 22 aprile 2023 – “Bravi, siete stati più bravi di me”. Un ricettatore si complimenta con la polizia. Nel marzo del 2022 un degente del reparto dialisi dell’ospedale Santa Maria Alla Gruccia di Montevarchi veniva derubato del suo portafoglio con contanti e varie carte bancarie. Purtroppo l’amara scoperta non avveniva nell’immediatezza con conseguente ritardo nel blocco delle carte. Ciò consentiva all’ignoto/i malfattore/i di effettuare alcune operazioni non autorizzate proprio con le carte asportate . Complessivamente venivano prelevati dal conto bancario del derubato oltre 6000 euro in contanti e addebitati circa 1200 euro per l’acquisito di un telefono cellulare di ultima generazione .

Dopo la ricezione della denuncia la Sezione Anticrimine del Commissariato di Montevarchi effettuava una complessa ed articolata attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Arezzo . Grazie alla visione di immagini, consultazione di tabulati telefonici e report movimenti bancari, gli operatori del Commissariato riuscivano ad individuare e deferire alla Procura della Repubblica di Arezzo un trentaduenne dell’est Europa gravato da innumerevoli precedenti penali . Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata in Perugia veniva rinvenuto sia il telefono cellulare acquistato con le carte rubate nonché altri elementi probatori che lasciavano pochi dubbi sulle responsabilità dello straniero. Il predetto, vistosi smascherato, ammetteva le sue responsabilità e stringendo la mano ai poliziotti asseriva “ Questa volta ho perso io...siete stati più bravi di me“