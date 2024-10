Servizi Giuridici ad Arezzo triplica l’offerta formativa. In arrivo anche la Laurea Magistrale di 2 anni

Arezzo, 24 ottobre 2024 – Arezzo chiama, Giurisprudenza risponde. Dal mondo economico, da quello della pubblica amministrazione, dalle aziende sia pubbliche che private si alza una richiesta costante di operatori che abbiano maggiori professionalità e competenze nell'ambito giuridico.

Le imprese, i Comuni, gli enti pubblici hanno necessità di personale in grado di muoversi agevolmente, con adeguate capacità e facoltà nel comprendere e applicare direttive, normative, regolamenti in qualsiasi campo, che si modificano e moltiplicano di continuo.

Gli incontri e i confronti che la dirigenza del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena ha sviluppato nel corso di questi mesi hanno intercettato il grande interesse da parte degli Enti locali, Asl, Camera di Commercio, associazioni datoriali del territorio, ma anche di strutture nazionali come la Polizia di Stato ad aderire al progetto di sviluppo degli studi giuridici nella sede aretina di Servizi Giuridici.

Questa mattina nel Palazzo di Fraternita, la vice direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza Professoressa Annalisa Gualdani e il Professor Gian Marco Baccari, presidente del Corso di laurea, hanno illustrato le importanti novità già operative da questo anno accademico, che stanno trasformando il Corso in Servizi Giuridici in un autentico Polo per la formazione di Giuristi sui più diversi ambiti.

Il corso di laurea è giunto nella “patria di Petrarca” cinque anni fa, grazie anche ad un accordo con il Comune di Arezzo, poi allargato ad Anci Toscana, con l’intento di ampliare le competenze giuridiche dei dipendenti delle amministrazioni comunali. Le adesioni sono giunte dal personale di enti locali di molte città toscane, ma anche da studenti appena usciti dalle superiori, provenienti oltre che dal territorio, da altre città italiane.

ATTIVATO IL NUOVO PERCORSO PER “CONSULENTE DEL LAVORO”

“L’Università di Siena – ha detto Annalisa Gualdani – visti i risultati già ottenuti e la consistenza economica e imprenditoriale della provincia aretina, ha approvato l’apertura di un terzo curriculum, dedicato alla figura del Consulente del lavoro. Andrà ad affiancare quelli gia in essere, di “Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio” e “Patrimonio culturale, turismo e sistemi agroalimentari”. Il primo anno di corso è comune a tutti i curricula predisposti, consentendo la scelta del percorso al secondo anno, quando inizia una offerta più calibrata sui diversi possibili sbocchi occupazionali di riferimento.”

Il collegamento tra la preparazione accademica e la formazione professionale è garantito mediante tirocini formativi da svolgersi all'interno di enti ed organismi pubblici e privati, con lo scopo di avvicinare gli studenti e le studentesse al mondo del lavoro.

IN ARRIVO UNA NUOVA LAUREA MAGISTRALE DI SOLI 2 ANNI

“Ma a breve – ha annunciato Gian Marco Baccari – prenderà il via anche un nuovo corso di laurea Magistrale della durata di due soli anni”, come naturale proseguimento del triennio, aperto anche a studenti provenienti da altri Corsi di studio e università. La nuova laurea magistrale, in avanzata fase di progettazione, si propone di formare le figure del "Giurista del lavoro, delle relazioni sindacali e del terzo settore" e del "Giurista per l’amministrazione e la sicurezza".

RETTORE E SINDACO PLAUDONO ALLA CRESCITA

Per l’Ateneo era presente la professoressa Simona Micali, delegata del rettore ai territori: Micali ha sottolineato la ampia collaborazione con le istituzioni locali. Importante l’aumento di spazi dedicati dal Comune di Arezzo all’Ateneo (adesso anche le Logge del Grano, ben ristrutturate e nelle quali hanno trovato collocazione altre aule per rispondere alla crescita degli iscritti). Presente anche il sindaco Alessandro Ghinelli, il quale ha ricordato l’avvio dell’esperienza del corso di Servizi Giuridici. La professoressa Gualdani ha sottolineato che fu proprio Ghinelli nel 2018, durante un incontro fra Giurisprudenza e il Comune organizzato per concretizzare un corso di formazione, propose e sollecitò la nascita di un polo con corsi di laurea dedicati soprattutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Proposta che Ghinelli portò all’Anci regionale di cui è tutt’ora vicepresidente, che aderì, e destinò la struttura della ex casa delle culture quale sede a disposizione della facoltà. Un percorso che ora ha raggiunto l’obiettivo di tre curricula triennali e presto alla laurea magistrale.

APPROVATE CONVENZIONI PER FAVORIRE LO STUDIO A CHI GIA’ LAVORA

Presentate anche le importanti convenzioni stipulate ed attive già da questo anno, che interesseranno personale degli enti locali toscani, della Asl Toscana Sudest, e del Dipartimento Nazionale di Pubblica Sicurezza. Oggi una laurea in materie giuridiche consente di aumentare in modo esponenziale il successo nelle carriere interne, di poter partecipare a concorsi in quasi tutte le amministrazioni (ed interesse è stato manifestato anche da chi rappresenta le imprese private). Le convenzioni garantiscono agli studenti impegnati professionalmente un percorso didattico dedicato, pienamente conciliabile con le loro esigenze lavorative. Annalisa Gualdani ha marcato l’accento sul rapporto con la città: “L’esperienza di questi cinque anni ci ha permesso di individuare corsi che rispondono meglio alle esigenze degli studenti, ma anche a quelle del mondo del lavoro, sia pubblico che privato. Ciò rappresenta davvero un motivo di orgoglio per Arezzo e la sua provincia. Arriveranno studenti da tutta Italia, e qui si formeranno giuristi altamente qualificati in settori richiesti sia dalla pubblica amministrazione che dal settore privato."”.

STUDI GIURIDICI AD AREZZO, QUI IL SECONDO ATENEO D’ITALIA NEL 1215

Al termine della conferenza stampa ha avuto luogo la cerimonia di proclamazione dei nuovi dottori. Ed è stata l’occasione per ringraziare pubblicamente la Fraternita dei Laici che ospita e collabora con Giurisprudenza. Una Istituzione che rappresenta la storia della città, consentendo così un legame ideale storico fra il “giovane” corso di Servizi Giuridici e una delle più antiche Università Italiane ed europee: l'Università di Arezzo (Studium Aretino) è stato un ateneo fondato nel 1.215 e definitivamente chiuso alla fine del XV secolo. E' stata la seconda Università fondata in Italia dopo quella di Bologna.”