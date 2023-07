Sede Universitaria Unipegaso Arezzo - l’Open Day di presentazione del corso Hackademy

Arezzo, 12 luglio 2023 – L’Università telematica Pegaso di Arezzo amplia la propria offerta formativa e ha presentato, presso la “Sede Universitaria Unipegaso Pegaso” che diventa anche sede ufficiale Aulab, il percorso formativo in programmazione grazie al corso online Hackademy.

Nell’occasione è stata presentata Aulab e tutta l’offerta formativa dell’Università in particolare un corso che si articola in 3 mesi, per un totale di più di 400 ore di formazione, 6 mesi di servizio di accompagnamento al lavoro con career advisor e 3 mesi di upskilling dopo il corso con 32 ore di lezioni avanzate per aumentare le competenze. A chi deciderà di iscriversi verrà offerta la garanzia occupato o rimborsato under 30.

Tale garanzia è frutto di serietà e osservazione da parte della struttura che può certificare che il 95% degli studenti trova lavoro entro 90 giorni.

A fare gli onori di casa la Direttrice di sede Avv. Marianna Farnesi, con gli interventi della Responsabile Centro Italia delle sedi Multiversity Dott.ssa Paola Solavino e i referenti nazionali di Aulab Davide Neve e Cristina Peviani.

L’Università Telematica Pegaso, Istituita con Decreto Ministeriale del 20 aprile 2006, l’Università Telematica Pegaso è un Ateneo costruito sui più moderni ed efficaci standard tecnologici in ambito e-learning. I criteri formativi che caratterizzano l’Università sono Intelligenza, Indipendenza, Interazione. Mission della struttura è il raggiungimento della completa interazione tra accademia e discente, finalizzata al costante perfezionamento delle qualifiche culturali e professionali, e che si realizza attraverso il proprio modello pedagogico di formazione continua (il Lifelong Learning) ed al “Personal Learning Environment”, l’ambiente di apprendimento personale che rende, appunto, l’apprendimento come centrale.

I titoli accademici rilasciati al termine dei percorsi di studio hanno lo stesso valore legale dei titoli rilasciati dalle Università tradizionali.