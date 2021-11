Firenze, 26 novembre 2021 - Sono situate tutte sulla costa le scuole che rimarranno chiuse nella giornata di sabato 27 novembre a causa dell'allerta arancione. Come si sa da tempo molti istituti, in regime di autonomia, attuano la settimana corta, senza lezioni il sabato. E quindi i disagi sono contenuti ma comunque in diverse zone le lezioni saranno interrotte.

Allerta arancione sulla costa toscana, gli approfondimenti

Sono previste raffiche di vento molto forti con mareggiate che colpiranno la costa, in uno spazio che va tra l'Elba e la Versilia. L'allerta arancione andrà avanti dalla mezzanotte di venerdì fino alle 12 di sabato 27 novembre. Ecco le scuole chiuse.

Isola d'Elba: Comuni di Portoferraio, Marina di Campo, Marciana e Marciana Marina. Qui i sindaci hanno deciso di chiudere gli istituti, che invece il sabato sono già chiusi a Porto Azzurro, Capoliveri e Rio.

Cecina: qui in particolare il Comune dispone la chiusura "degli istituti scolastici, ludico-ricreativi di ogni ordine e grado, museo e parco archeologico, per l’intera mattinata di sabato 27 novembre 2021 o comunque sino al termine dell’allerta arancione. Si invitano le istituzioni scolastiche a valutare l’opportunità di prevedere lo svolgimento della didattica a distanza per la giornata di sabato 27 novembre 2021".