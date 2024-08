Scuola Primaria di Soci, partiranno a breve i lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza sismica

Arezzo, 7 agosto 2024 – Partiranno a breve i lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza sismica alla Scuola Primaria che si trova all’interno della Cittadella Scolastica “Franco Niccolini” di Soci.

A darne notizia sono il Sindaco Filippo Vagnoli e il Vice Sindaco e Assessore ai lavori pubblici Matteo Caporali che, prima della pausa estiva, sono stati a controllare tutti i lavori attivi o in partenza sul territorio.

Il Sindaco Vagnoli commenta: “Anche per questi lavori abbiamo potuto intercettare fondi da bandi pubblici per oltre 3 milioni di euro grazie al nostro modo di fare ascolto e progettazione, per la quale ringrazio i nostri uffici ormai forti nel lavorare in maniera pro attiva e organizzata nei modi e nei tempi giusti per poter partecipare ai bandi emessi a livello regionale, nazionale e europeo. Per le elementari di Soci si tratta di una ristrutturazione totale sia dal punto di vista della sicurezza sismica che da quello energetico. L’intervento è stato da noi fortemente voluto, guardando al futuro di questo territorio e alle sue esigenze a lungo termine”.

Il Vice Sindaco Matteo Caporali spiega come verranno organizzati dal punto di vista logistico i lavori all’interno del cantiere: “Si tratta di un progetto molto complesso in cui le lavorazioni dovranno essere seguite costantemente. Abbiamo il personale e le forze professionalmente preparate per farlo nei modi migliori. Inizieremo dalla parte di destra (vista frontalmente) della scuola e una volta completati i lavori lì inizieremo quella sinistra spostando i bambini in modo tale da farli rimanere sempre all’interno del complesso scolastico e senza ricorrere a moduli prefabbricati esterni. Non ci saranno interferenze tra le attività scolastiche e quelle del cantiere perché la parte della separazione e le modalità utilizzate ci danno garanzie assolute in questa direzione. La permanenza degli studenti e i momenti di entrata e uscita saranno effettuati in totale sicurezza”.

Caporali spiega cosa verrà fatto: “In questi anni il nostro focus come amministrazione sono state le scuole e continueranno a esserlo. Avere strutture sicure da ogni punto di vista, rappresenta per noi una priorità assoluta. Una volta terminati i lavori di messa in sicurezza sismica e di efficientamento energetico, il nostro territorio potrà vantare una scuola fatta con criteri di sostenibilità tali da ridurre al massimo il loro dispendio energetico, ovvero, in una sigla, NZEB Nearly Zero Energy Buildings. Questo ci consente di ridurre al minimo gli sprechi e mettere al sicuro il futuro”.

Per edificio a emissioni quasi zero (NZEB) si intende una struttura architettonica ad altissime prestazioni, ovvero con un fabbisogno di energia molto basso o nullo e, nel primo caso soddisfatto da energia da fonti rinnovabili prodotte nelle vicinanze. Altre caratteristiche fondamentali di questi edifici i vetri ad alto isolamento termico o basso emissivi, utilizzo di un cappotto termico.

Caporali conclude: “Ringrazio gli uffici che ci supportano con un lavoro sempre impeccabile e capace di anticipare le tempistiche dei bandi. Ringrazio fin da ora le famiglie che, sono certo, apprezzeranno questi sforzi necessari sul fronte sicurezza, nonostante piccoli sacrifici inevitabili in periodo di tempo tuttavia ridotto. Cercheremo di informare al meglio sui vari step per contare su una collaborazione fattiva di tutte le parti in causa”.