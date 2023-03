Scontro nella notte, tre feriti sulla E45

L'intervento dei vigili del fuoco

Arezzo, 25 marzo 2023 – Tre persone sono rimaste ferite in uno scontro tra due auto in piena notte sulla E45, al chilometro 133, in direzione sud, al confine tra Toscana ed Umbria.

I tre feriti sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 per il successivo trasporto in ospedale di Città di Castello. Sono intervenuti i vigili del fuoco.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia Stradale di Todi.