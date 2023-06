Scontro fra auto e tir: un ferito

Palaia, 9 giugno 2023 - Uno scontro avvenuto sulla strada provinciale delle Colline per Legoli: l'incidente ha coinvolto un'auto e un tir che stava viaggiando verso il sito di smaltimento di rifiuti di Legoli. Un impatto micidiale, per fortuna senza gravi conseguenze. Il camion, che non stava trasportando merci al momento dell'impatto, è finito fuori strada. Stando la ricostruzione, il motore dell'auto si sarebbe staccato di netto dal telaio e ha colpito, prendendo fuoco, il muro di recinzione di un casolare. L'auto pare che abbia perso il controllo dopo un incrocio, andando a sbattere contro la ruota sinistra del camion. Nell'incidente è rimasto ferito un 27enne di Palaia, trasferito al pronto soccorso di Pontedera per un trauma cranico.