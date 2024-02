Sciopero 12 febbraio 2024, ritardi e cancellazioni: l’elenco dei treni coinvolti e gli orari garantiti

Firenze, 12 febbraio 2024 – È il giorno dello sciopero dei treni. Lo stop nazionale, indetto dai sindacati di base Cub trasporti/Sgb, Usb lavoro privato e Assemblea Nazionale PdM/PdB, è in programma dalle ore 09 alle ore 17. Le Frecce e gli Intercity di Trenitalia circolano regolarmente, mentre i treni regionali possono subire ritardi, cancellazioni e limitazioni.

I motivi della protesta

Lo sciopero è stato indetto per protestare “contro la mancata risposta della dirigenza RFI per quanto riguarda il rinnovo contrattuale di tutti i ferrovieri”. Informazioni sui collegamenti e i servizi possono essere trovati sull'app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800.892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self service e le agenzie di viaggio convenzionate.

Treni e orari garantiti

Sul sito di Trenitalia si legge che nelle giornate di sciopero sono assicurati servizi minimi di trasporto. “I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale”, si legge sul sito.

Qui l’elenco dei treni nazionali garantiti nei giorni feriali e festivi.

Qui l’elenco dei treni nazionali garantiti in caso di sciopero con durata non superiore alle 24 ore.

Per quanto riguarda i treni regionali, Trenitalia fa sapere che sono stati istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).

I treni coinvolti in Toscana

Al momento non si registrano gravi criticità nelle stazioni in Toscana. Ma alcuni treni, come informa il portale Muoversi in Toscana, sono già coinvolti dallo sciopero. Ecco l’elenco:

- 4129 (PISA C.LE-ROMA TERMINI) limitato a GROSSETO

- 19155 (PISA C.LE-AULLA LUNIGIANA) limitato a LUCCA

- 19235 (PARMA-LA SPEZIA C.LE) cancellato

- 18183 (EMPOLI-PISA C.LE) cancellato

- 19037 (EMPOLI-SIENA) cancellato

- 18509 (VIAREGGIO-FIRENZE SMN) cancellato

- 4020 (LIVORNO C.LE-FIRENZE SMN) cancellato

- 4019 (FIRENZE SMN-LIVORNO C.LE) cancellato

- 18946 (BORGO SL-FIRENZE SMN) cancellato

- 18892 (FAENZA-FIRENZE SMN) limitato a BORGO SL

- 18830 (AREZZO-PRATO C.LE) cancellato

- 18155 (PORRETTA TERME-PISTOIA) cancellato

- 33942 (FIRENZE CM-S.BENEDETTO SCP) limitato a PRATO C.LE

- 33943 (S.BENEDETTO SCP-PRATO C.LE) cancellato