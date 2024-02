Sciopero 12 febbraio, disagi per chi si sposta in treno

Firenze, 8 febbraio 2024 - Disagi in vista lunedì 12 febbraio per chi viaggia in treno. Alcune sigle sindacali hanno infatti proclamato per quella giornata uno sciopero nazionale che interessa il gruppo Fs e Trenitalia (e fuori Toscana anche Trenord e Trenitalia Tper). Dalle 9 alle 17 i treni potranno subire cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale potrebbe comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione e interessare soprattutto i treni dei pendolari toscani. Non sono previste modifiche per i treni a lunga percorrenza di Trenitalia.

I viaggiatori che subiranno un disagio potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle condizioni generali di trasporto di Fs e Trenitalia, consultabili sul sito delle singole imprese ferroviarie. Informazioni su collegamenti e servizi attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito Trenitalia, il numero verde gratuito 800 892021, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.