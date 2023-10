Sciopero del trasporto pubblico, le fasce e gli orari in Toscana

Firenze, 9 ottobre 2023 – Anche in Toscana è una giornata complicata per chi deve prendere un autobus o la tramvia, a causa dello sciopero nazionale del trasporto pubblico proclamato dalla Usb, per il salario e le condizioni di lavoro. In Toscana lo sciopero è scattato dalla mezzanotte fino alle 4.14 per poi riprendere dalle 8:15 alle 12:29 e dalle 14:30 a fine servizio. Nel resto della giornata la regolarità delle corse dipenderà dal grado di adesione allo sciopero.

L'Usb ha riconvocato lo sciopero di 24 ore che era inizialmente previsto per il 29 settembre scorso. Protesta al centro di un braccio di ferro tra il sindacato e il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, che con un'ordinanza di precettazione aveva disposto la riduzione dell'astensione dal lavoro.