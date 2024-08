Aeroporti di Firenze e Pisa, sciopero sabato 7 settembre dalle 13 alle 17

Firenze, 26 agosto 2024 – Il sindacato Usb dichiara lo stato di agitazione e sciopero di tutto l'handling aeroportuale di Firenze e Pisa per il giorno sabato 7 settembre, dalle ore 13 alle ore 17.

"Riteniamo che unificare le rivendicazioni delle lavoratrici e dei lavoratori che animano il comparto dei servizi aeroportuali di assistenza a terra in Toscana - si legge in una nota - sia fondamentale per questo settore, ormai piegato dai colpi del libero mercato che vive al di fuori dalle regole”.

Secondo Usb la cessione di Toscana Aeroporti Handling ad Alisud "non ha portato benefici né all'utenza, né tantomeno a lavoratrici e lavoratori” che “denunciano condizioni di lavoro sempre più carenti. A dimostrazione di ciò basti considerare le statistiche a proposito delle numerose dimissioni volontarie. Il motivo è presto detto: considerando la carenza degli organici, la fatiscenza delle infrastrutture e la vetustà del parco mezzi, l'aumento dei carichi di lavoro è tale da compromettere il riposo psico-fisico delle lavoratrici e dei lavoratori fra un turno e l'altro. Al netto di un riconoscimento salariale inadeguato”.

L'ingresso di Consulta negli aeroporti di Pisa e di Firenze in veste di secondo handler, per il sindacato, "non solo non ha innescato lo sviluppo promesso, ma ha innalzato il rischio del dumping salariale, contrattuale, con ripercussioni in materia di salute e sicurezza e diritti dei lavoratori”.