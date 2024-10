Cinque tenute da sogno in vendita in Toscana. Dove sono e quanto costano

Firenze, 13 ottobre 2024 - Diventare padroni di un sogno, signori del borgo, imrpenditori di aziende all'avanguardia pur immerse in panorami da cartolina e di stampo medievale. In Toscana si può fare ma a una condizione: avere una vasta, vastissima disponibilità economica che permetta di staccare assegni da dieci, venti, trenta e più milioni di euro. Basta guardare tra i tesori in vendita sul sito dell'agenzia specializzata Lionard Luxury Real Estate, dove, nell'apposita sezione "casali di lusso", si trovano incredibili perle. Proprietà di centinaia di ettari (in un caso migliaia) che spesso si accompagnano a produzioni agricoli e vitivinicole di eccellenza, proprietà che trasformano chi le acquista in imprenditori agricoli o turistici. Ecco cinque esempi di tenute da sogno in vendita in Toscana.