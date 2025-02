San Valentino, i cinque luoghi più romantici in Toscana dove scattare una foto da sogno

Firenze, 13 febbraio 2025 - La Toscana, per i suoi paesaggi evocativi e l'atmosfera da film dei suoi borghi, è spesso una meta privilegiata dai visitatori che desiderano godere di un soggiorno romantico. Sono tante infatti le località della regione che si prestano a diventare set fotografici per momenti indimenticabili. Se cercate una cornice da sogno per il vostro weekend di San Valentino all'insegna dell'amore ecco una rassegna di alcuni scenari da non perdere.