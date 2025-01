Massimo Sestini, le condizioni dopo l'incidente: stabile, resta in rianimazione

Trento, 26 gennaio 2025 - È vivo ed è stabile Massimo Sestini, ma resta in prognosi riservata ricorverato in rianimazione all'ospedale di Trento dopo un incidente nel lago di Lavarone. Il celebre fotoreporter toscano, 62 anni, nel primo pomeriggio di sabato 25 gennaio è svenuto mentre si trovava sott'acqua, immerso nelle gelide profondità del lago, dove stava partecipando a un raduno di istruttori subacque. tratto in salvo da chi si trattava con lui e rianimato a riva dai soccorritori, è stato portato poi all'ospedale Santa Chiara e messo in coma farmacologico per evitare che le sue condizioni si aggravassero ulteriormente.

