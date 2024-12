Firenze, 27 dicembre 2024 - Quasi 5mila vini segnalati, 1600 indirizzi dove mangiare e dormire ed un totale complessivo di 874 cantine selezionate. È uscita la nuova edizione 2025 di Cantine d’Italia, la guida per l’enoturista a cura di Go Wine. L’evento di presentazione e premiazione si è tenuto martedì 3 dicembre a Milano presso l’Hotel Melià ed incorona la Toscana come la miglior Regione d'Italia sotto questo punto di vista, con oltre 100 cantine recensite e ben 53 Impronte Go Wine.