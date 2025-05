Quando mancherà l'acqua? Ci saranno le autobotti? Lavori sulla conduttura, il D Day

Firenze, 8 maggio 2025 - Scatta venerdì 9 maggio il giorno dei grandi lavori sulle condutture idriche principali tra le province di Pistoia, Prato e Firenze. Una serie di interventi necessari per migliorare il servizio ma che potrebbero causare mancanza di acqua in alcuni momenti della giornata. I comuni interessati sono, per la provincia di Firenze, Firenze città, Campi Bisenzio, Calenzano, Sesto Fiorentino, Signa. Per la provincia di Prato Prato città, Poggio a Caiano e Carmignano. Oltre a Quarrata e Agliana per la provincia di Pistoia. I lavori si svolgeranno da venerdì 10 a domenica 11 maggio. Già nella serata di sabato 10 maggio gradualmente la situazione dovrebbe tornare alla normalità. Ma ecco tutto quello che c'è da sapere.