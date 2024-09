Inflazione, aumentano le bollette del gas. Percentuali record in Toscana: chi paga di più e perché

Firenze, 18 settembre 2024 – L'inflazione rallenta in Toscana, anche se resta leggermente superiore alla media nazionale. Ma quello che preoccupa, al momento, è il rincaro del 36,8% su base annua del prezzo del gas sul mercato tutelato. Scendono invece di oltre il 13% i costi del gas sul mercato libero. E' quanto emerge dagli ultimi dati Istat, relativi ad agosto 2024. Nella regione l'inflazione è del +1,2% rispetto a dodici mesi fa, contro la media nazionale dell'1,1%, ma in linea con altre regioni come la Sardegna e la Liguria. L'Umbria, presenta un aumento dei prezzi più contenuto, fermandosi a +0,7% su base annua.