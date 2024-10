Il comune più ricco in Toscana e quello dove si guadagna meno. La classifica dei redditi

Firenze, 15 ottobre 2024 - Il comune più ricco e quello dove si guadagna meno in Toscana. In mezzo un panorama frastagliato di città più o meno abbienti, grazie anche a personaggi famosi e attività più o meno fiorenti. E' la mappa dei redditi diffusa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, uno spaccato dell'Italia che coinvolge anche il Granducato. Al primo posto spicca Lajatico, che perde però il primato nazionale a beneficio di Portofino. Il reddito pro capite è di 52.955 euro, di poco superiore ai 52.397 euro del 2021. Fanalino di coda Roccalbegna, in provincia di Grosseto, dove il reddito supera di poco i 14mila euro pro capite. I dati sono forniti sulla base delle dichiarazioni presentate nel 2023 (e dunque relative al periodo d’imposta 2022). Vediamo la mappa