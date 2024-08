Dove e quando vedere le stelle cadenti in Toscana. I giorni e i luoghi migliori per osservare le Perseidi

Firenze, 1 agosto 2024 - Manca sempre meno al consueto spettacolo estivo delle Perseidi, lo sciame di stelle cadenti che ogni anno colora il cielo d'agosto. Il 2024, secondo gli esperti, sarà un anno favorevole per vederle, perché il picco è atteso nei giorni in cui la luna si trova nella sua fase crescente. Non tutti sanno che in realtà non si tratta di stelle ma di meteore: quel che è certo è che migliaia di toscani alzeranno lo sguardo al cielo per intercettarle. Nell'immaginario collettivo l'attesa è tutta per la notte di San Lorenzo, quella tra il 10 e l'11 agosto, ma in realtà il picco massimo dovrebbe verificarsi tra il 12 il 13. I consigli sono sempre gli stessi: luoghi isolati e lontani da fonti luminose, meglio se in quota. Ecco quindi dove è più facile vedere le stelle cadenti in Toscana.