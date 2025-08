Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: tra i tramonti toscani e l'attesa del bebé

Punta Ala, 2 agosto 2025 - I tramonti toscani, le giornata in spiaggia. Con una grande emozione in più: l'attesa del loro primo figlio, una femminuccia. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono due super appassionati della Toscana. Non solo qui hanno celebrato il loro matrimonio. Ma tornano ogni volta che possono, per vacanze lunghe o brevi weekend. L'ultimo soggiorno è avvenuto tra la fine di luglio e l'inizio di agosto a Punta Ala. La coppia conosce la Maremma, e ha scelto un resort vicino al mare per godersi qualche giorno di relax.